Бывший игрок «Реала» Робиньо получил девять лет тюрьмы за групповое изнасилование
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Бывшего футболиста мадридского «Реала» Робиньо осудили за групповое изнасилование. Об этом сообщает UOL.
Наказание футболисту назначили ещё 5 лет назад, однако его представители всё это время пытались оспорить решение суда. Защитить Робиньо не удалось, поэтому приговор был подтверждён.
Робиньо наказали за групповое изнасилование, которое он и группа лиц совершили ещё в 2013 году. Футболист и ещё несколько человек изнасиловали албанскую девушку в Италии. Жертва игрока отмечала свой день рождения в клубе, где Робиньо встретил её, после чего изнасиловал.
За время своей карьеры футболист выступал за «Сантос», «Реал» Мадрид, «Манчестер Сити», «Милан» и прочие клубы. Игрок является двукратным чемпионом Испании.
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