Сергей Галицкий назвал оптимальный формат лимита на легионеров в российском чемпионате

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий поделился мнением о возможном изменении лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Неважно, какой лимит на легионеров внутри России — все в равных условиях. Но если мы ещё играем на внешнем рынке, где нет лимита и где в составе «Сити» может выйти 11 иностранцев, то а — российских ресурсов недостаточно, б — короткая скамейка. Поэтому я думаю, что муссирующийся в прессе вариант «8 легионеров на поле и 12 в заявке» — это оптимальный формат лимита. Но важна позиция государства, потому что многие клубы финансируются с помощью государства. Вроде бы эти слухи небеспочвенны. Надеюсь, что расширение произойдёт. Приходят ещё ничего не добившиеся футболисты и просят зарплату 1,5-2 млн долларов только из-за лимита. Ну окей… Вряд ли это хорошо. Сильные русские футболисты будут играть. Я ни за что не променяю ни Сафонова, ни Сперцяна, ни Черникова на других игроков. Они дальше будут прогрессировать. Мы даже не будем смотреть иностранцев на эти позиции», — сказал Галицкий в эфире телеканала «Матч Премьер».