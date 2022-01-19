Сергей Галицкий назвал оптимальный формат лимита на легионеров в российском чемпионате

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий поделился мнением о возможном изменении лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.
«Неважно, какой лимит на легионеров внутри России — все в равных условиях. Но если мы ещё играем на внешнем рынке, где нет лимита и где в составе «Сити» может выйти 11 иностранцев, то а — российских ресурсов недостаточно, б — короткая скамейка. Поэтому я думаю, что муссирующийся в прессе вариант «8 легионеров на поле и 12 в заявке» — это оптимальный формат лимита. Но важна позиция государства, потому что многие клубы финансируются с помощью государства. Вроде бы эти слухи небеспочвенны. Надеюсь, что расширение произойдёт. Приходят ещё ничего не добившиеся футболисты и просят зарплату 1,5-2 млн долларов только из-за лимита. Ну окей… Вряд ли это хорошо. Сильные русские футболисты будут играть. Я ни за что не променяю ни Сафонова, ни Сперцяна, ни Черникова на других игроков. Они дальше будут прогрессировать. Мы даже не будем смотреть иностранцев на эти позиции», — сказал Галицкий в эфире телеканала «Матч Премьер».
- 20 января 2022
-
00:05
- 19 января 2022
-
23:59
-
23:58
-
23:56
-
23:54
-
23:44
-
23:43
-
23:36
-
23:31
-
23:25
-
23:13
-
23:02
-
22:57
-
22:57
-
22:53
-
22:51
-
22:35
-
22:33
-
22:29
-
22:25
-
22:20
-
22:09
-
22:07
-
21:55
-
21:48
-
21:47
-
21:36
-
21:34
-
21:30
-
21:24
-
21:23
-
21:18
-
21:15
-
21:12
-
21:10