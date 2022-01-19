«Сельта» дома обыграла «Осасуну» и обошла её в таблице Примеры

Сегодня, 19 января, на стадионе «Балаидос» в Виго в рамках 21-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Осасуну». Хозяева одержали победу – 2:0.
Счёт был открыт в первом тайме. На 29-й минуте отличился защитник Уго Мальо, ему ассистировал Франко Серви.
На 38-й минуте нападающий «Сельты» Санти Мина упрочил преимущество своей команды, голевая передача на счету Яго Аспаса.
Мина забивает в ворота «Осасуны»:
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Адриан Кордеро Вега. Ему помогали ассистенты Айтор Вильяте Мартинес и Антонио Сересо Парфеноф. Резервный рефери – Аймар Веласко Арбайса.
После 21 тура «Сельта» располагается на 12-м месте в турнирной таблице Примеры, набрав 26 очков. «Осасуна» (25) идёт следом за «Сельтой».
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