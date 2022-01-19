Сергей Галицкий: финансовый фэйр-плей — это худшее, что могло случиться с футболом

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий раскритиковал финансовый фэйр-плей.

«Финансовый фэйр-плей разделил нас на классы. Я считаю, что фэйр-плей — это худшее, что могло случиться с футболом. Фэйр-плей должен быть на поле, а не так: если у тебя больше стадион и больше спонсоров, то ты можешь иметь более длинную скамейку, и тебе легче конкурировать в случае травм. Конкурировать с «Зенитом» непросто, сейчас мало кому удастся титулы получать. Мы хотим получать более высокие места через игру.



Чтобы добиваться мест при ограниченном бюджете, нужно иметь профессиональных, взрослых, статусных футболистов, которых тяжело дальше продать, и свою молодёжь. Или усреднить состав и иметь большее количество людей. «Краснодар» не настроен на продажу футболистов, а настроен на то, чтобы лучшие футболисты оставались в клубе. Понятно, что если мы захотим, то Сафонов будет продан в кратчайшее время. Ну и что? У нас не базар, и мы — не торговая компания. Мы хотим, чтобы наши болельщики радовались лучшим футболистам, чтобы они гордились, что Сафонов из Краснодара и продолжает оставаться в родном клубе, вместе с ним пробует добиться результата», — сказал Галицкий в эфире телеканала «Матч Премьер».