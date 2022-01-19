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Сергей Галицкий выступил за расширение РПЛ

Сергей Галицкий выступил за расширение РПЛ
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Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий поделился мнением о возможных реформах в Российской Премьер-Лиге.

«Я поддерживаю то, что руководители нашего футбола вообще смотрят на реформы, хотят перемен в лучшую сторону. Мы видим это по судейству — это раз. Видим по деньгам, которые стали привлекаться, — это два. Но считаю, что ничего лучше гладкого чемпионата, когда каждый играет с каждым, не придумано. Здесь даже не вопрос формулы, а вопрос того, что каждый провинциальный клуб хочет видеть «Спартак». Здесь вопрос традиций, которые сильны в футболе. Каждый сезон ты должен два раза сыграть с другой командой — дома и на выезде.

Я за то, чтобы игр было больше через большее количество команд. Глубоко убеждён, что первые две команды, которые сейчас идут в лидерах ФНЛ, вряд ли были бы намного слабее, чуть усилившись, чем те команды, которые находятся в подвале турнирной таблицы РПЛ. В российском чемпионате нижние команды отнимают гораздо больше очков, чем в чемпионатах топ-5. Поэтому я за расширение, но за гладкий чемпионат», — сказал Галицкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

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