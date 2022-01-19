«Страсбург» обыграл «Клермон» и поднялся на четвёртое место в чемпионат Франции

Сегодня, 19 января, прошёл матч 19-го тура чемпионата Франции между «Клермоном» и «Страсбургом». Команды играли на стадионе «Габриэль-Монпьед» в Клермон-Ферране (Франция). Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу гостей.

Счёт в игре на 44-й минуте открыл Кевин Гамейро после паса Жана-Эде Аолу. На 77-й минуте Седрик Унтонджи отправил мяч в свои ворота. Благодаря этой победе «Страсбург» поднялся на четвёртое место в чемпионате страны.

В параллельном матче «Монпелье» на своём поле принимал «Труа». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в противостоянии забил Ксавье Шавалерен.

Лидером соревнований является «ПСЖ», набравший 50 очков. Действующий чемпион Франции — «Лилль».