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«Страсбург» обыграл «Клермон» и поднялся на четвёртое место в чемпионат Франции

«Страсбург» обыграл «Клермон» и поднялся на четвёртое место в чемпионат Франции
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Сегодня, 19 января, прошёл матч 19-го тура чемпионата Франции между «Клермоном» и «Страсбургом». Команды играли на стадионе «Габриэль-Монпьед» в Клермон-Ферране (Франция). Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу гостей.

Счёт в игре на 44-й минуте открыл Кевин Гамейро после паса Жана-Эде Аолу. На 77-й минуте Седрик Унтонджи отправил мяч в свои ворота. Благодаря этой победе «Страсбург» поднялся на четвёртое место в чемпионате страны.

Франция - Лига 1. 19-й тур
19 января 2022, среда. 21:00 МСК
Клермон
Клермон-Ферран
Окончен
0 : 2
Страсбург
Страсбург
0:1 Гамейро – 44'   0:2 Унтонджи – 77' (автогол)

В параллельном матче «Монпелье» на своём поле принимал «Труа». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в противостоянии забил Ксавье Шавалерен.

Франция - Лига 1. 20-й тур
19 января 2022, среда. 21:00 МСК
Монпелье
Монпелье
Окончен
0 : 1
Труа
Труа
0:1 Шавалерен – 74'
Удаления: Саванье – 63' / нет

Лидером соревнований является «ПСЖ», набравший 50 очков. Действующий чемпион Франции — «Лилль».

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