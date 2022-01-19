«ПСЖ» предлагает Мбаппе контракт до 2024 года

Руководство «Пари Сен-Жермен» хочет сохранить в команде форварда Килиана Мбаппе до 2024 года. Об этом сообщает Abc.es.
По информации источника, по условиям нового контракта у нападающего будет возможность перейти в другой клуб в 2023 году. Боссы «Реала», в который может перейти Мбаппе, должны уведомить парижан, когда начнут официальные переговоры с Мбаппе о предварительном контракте. Форвард не намерен вести диалог со «сливочными» до матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
Ранее стало известно, что парижане сделали форварду внушительное предложение, включающее в себя двухлетний контракт на очень выгодных для футболиста условиях. Отмечается, что Килиан Мбаппе и его представители уведомили клуб, что решение о дальнейшем сотрудничестве не будет принято до лета, так как нападающий стремится полностью сосредоточиться на текущем сезоне. В мадридском «Реале» уверены, что Килиан Мбаппе продолжит карьеру в Испании.
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