FA проверяет ставку на получение игроком «Арсенала» жёлтой карточки в матче АПЛ

Футбольная ассоциация Англии (FA) проверяет инцидент с возможным умышленным получением неназванным игроком «Арсенала» жёлтой карточки в одном из матчей Премьер-лиги, сообщает Sky Sports со ссылкой на The Athletic.



По информации источника, одна из букмекерских контор обратилась к FA с тем, что на получение игроком «канониров» жёлтой карточки была поставлена большая сумма денег.



Сообщается, что СМИ известно имя этого футболиста, но оно не было названо из-за соображений конфиденциальности. Представители «Арсенала» отказались прокомментировать данную ситуацию.



После 20 сыгранных туров «Арсенал» располагается на 5-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 35 очков.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити»:

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