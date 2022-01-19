FA проверяет ставку на получение игроком «Арсенала» жёлтой карточки в матче АПЛ

Футбольная ассоциация Англии (FA) проверяет инцидент с возможным умышленным получением неназванным игроком «Арсенала» жёлтой карточки в одном из матчей Премьер-лиги, сообщает Sky Sports со ссылкой на The Athletic.
По информации источника, одна из букмекерских контор обратилась к FA с тем, что на получение игроком «канониров» жёлтой карточки была поставлена большая сумма денег.
Сообщается, что СМИ известно имя этого футболиста, но оно не было названо из-за соображений конфиденциальности. Представители «Арсенала» отказались прокомментировать данную ситуацию.
После 20 сыгранных туров «Арсенал» располагается на 5-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 35 очков.
Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 20 января 2022
-
00:05
- 19 января 2022
-
23:59
-
23:58
-
23:56
-
23:54
-
23:44
-
23:43
-
23:36
-
23:31
-
23:25
-
23:13
-
23:02
-
22:57
-
22:57
-
22:53
-
22:51
-
22:35
-
22:33
-
22:29
-
22:25
-
22:20
-
22:09
-
22:07
-
21:55
-
21:48
-
21:47
-
21:36
-
21:34
-
21:30
-
21:24
-
21:23
-
21:18
-
21:15
-
21:12
-
21:10