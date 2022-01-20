«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»: Эланга вывел «красных дьяволов» вперёд

В ночь с 19 на 20 января на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в городе Брентфорд в рамках перенесённого 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Брентфорд» принимает «Манчестер Юнайтед».



Счёт был открыт в начале второго тайма. На 55-й минуте отличился нападающий «красных дьяволов» Энтони Эланга, которому ассистировал Фред.

Эланга забивает в ворота «Брентфорда»:

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Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Андре Марринер. Ему помогают ассистенты Саймон Лонг и Скотт Леджер. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед».



После 20 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 7-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, набрав 32 очка. «Брентфорд» (23) находится на 14-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (56), который является также действующим чемпионом Англии.