Галицкий — о стратегии развития «Краснодара»: доведём 11 выпускников до состава

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о стратегии развития клуба.

«От Фарке мы будем требовать, чтобы мы играли в атаку независимо от результата. Мы за свою 14-летнюю жизнь в футболе поменяли 5-6 тренеров. К тому случаю не очень были готовы, для нас это редкость. Практически все тренеры у нас в среднем по три года работали. Более того, Мурад бы продолжал работать, если бы мне удалось его уговорить. Но это его выбор. Я думаю, что он всё равно очень высоко ценит те годы, которые провёл в «Краснодаре».



Есть ли стратегия на пять лет? Вы ничего не поняли. Мы тренируемся каждый день, пять раз в неделю, иногда двухразовые тренировки. А в выходной просто выходим играть, чтобы наши болельщики пришли и увидели это действо. А стратегия на пять лет, стать чемпионом вселенной и прочее — у нас этого нет. Для нас есть только следующее воскресенье.



Стратегия у нас одна: мы доведём до состава 11 выпускников. Никто не заметил, что эти два мальчика (Сперцян и Черников) не просто пришли на подмену, а сразу встали в состав. Этого, к сожалению, не получалось ни у Шапи, ни у Уткина, ни у Игнатьева — ни у кого из ребят не получалось сразу. А эти двое пришли и сразу встали в состав, и это круто. Нашим ребятам надо стоять и ждать шанса в первой лиге. Если видим, что не идёт, то с удовольствием отдадим. Но мы ждём этих ребят. Вот наша стратегия, она у нас только одна.



Я разговаривал с нашим новым тренером, и он просто в восторге от наших молодых ребят, от их отношения к делу, дисциплины, желания. Может, Эдик на меня обидится — я этого сам не видел, — но когда мы с «Нижним» сыграли вничью в последнем туре, мне работники сказали, что он сидел на скамейке запасных и плакал после матча. Когда я говорил, что эти мальчики будут составлять будущее клуба, то вот это имел в виду. И я повторяю эти слова. Вот наша стратегия: ребята, которые прошли нашу школу, и тренеры, которые прошли нашу школу. Никогда не забуду, что Черников, подписывая контракт, не посмотрел на цифры. Он тогда сказал: «Я в клубе не из-за этого». Вот наша стратегия», — сказал Галицкий в эфире телеканала «Матч Премьер».