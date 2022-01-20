Георгий Судаков: не смог что-то вынести от Шевченко как от тренера. Он больше мотиватор

Полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков рассказал о работе с Андреем Шевченко в сборной Украины.
«Мне, наверное, больше помогал его штаб, потому что там были два итальянца. Малдера очень сильно помог в игре на поле: как открываться, как перестраиваться, как получать мяч. Схема, которая была в сборной Украины, очень похожа на ту, по которой сейчас играет «Шахтёр». Когда мне это всё объяснили, то мне уже было намного легче после приезда в «Шахтёр».
Шевченко – принципиальный тренер. В первую очередь это легендарный футболист. Его очень сильно уважают за все его заслуги, но именно как тренер – такого, чтобы что-то вынести для себя, я не смог. Он больше как мотиватор, может завести команду, рассказать. Это в нём самое главное. Все понимают, как много Шевченко и его тренерский штаб вложили в развитие украинского футбола. Но сейчас новый этап. Петраков – хороший тренер, может себя показать», — цитирует игрока Sportarena.com.
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