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«Манчестер Юнайтед» на выезде победил «Брентфорд» в матче чемпионата Англии

«Манчестер Юнайтед» на выезде победил «Брентфорд» в матче чемпионата Англии
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В ночь с 19 на 20 января мск на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в городе Брентфорд в рамках перенесённого 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Брентфорд» принимал «Манчестер Юнайтед». Гости одержали победу – 3:1.

На 55-й минуте отличился нападающий «красных дьяволов» Энтони Эланга, которому ассистировал Фред. На 62-й минуте преимущество «МЮ» удвоил форвард Мэйсон Гринвуд, голевая передача на счету Бруну Фернандеша.

Эланга открывает счёт в матче:

Гринвуд забивает в ворота «Брентфорда»:

На 78-й минуте забил нападающий гостей Маркус Рашфорд, результативную передачу вновь оформил Бруну Фернандеш. На 85-й минуте отставание «пчёл» в счёте сократил форвард Айван Тони, пас отдал Кристиан Нёргор.

Результативный удар Рашфорда:

Гол Тони:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Андре Марринер. Ему помогали ассистенты Саймон Лонг и Скотт Леджер. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.

После 21 сыгранного матча «Манчестер Юнайтед» располагается на 7-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, набрав 35 очков. «Брентфорд» (23) находится на 14-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (56), который является также действующим чемпионом Англии.

Англия - Премьер-лига. 17-й тур
19 января 2022, среда. 23:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Эланга – 55'   0:2 Гринвуд – 62'   0:3 Рашфорд – 77'   1:3 Тони – 85'
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