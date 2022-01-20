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«Реал Сосьедад» вышел в 1/4 финала Кубка Испании, обыграв на своём поле «Атлетико»

«Реал Сосьедад» вышел в 1/4 финала Кубка Испании, обыграв на своём поле «Атлетико»
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В ночь с 19 на 20 января мск на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне в рамках 1/8 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» принимал «Атлетико». Хозяева одержали победу – 2:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 33-й минуте отличился полузащитник Аднан Янузай, которому ассистировал Хосеба Сальдуа. На 47-й минуте забил форвард Александр Сёрлот.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хавьер Альберола Рохас. Ему помогали ассистенты Пау Себрьян Девис и Карлос Альварес Фернандес. Резервным рефери выступал Серхио Усон Росель.

Таким образом, «Реал Сосьедад» вышел в 1/4 финала Кубка Испании, а мадридский «Атлетико» выбыл из турнира. Действующим победителем Кубка является каталонская «Барселона».

Кубок Испании. 1/8 финала
19 января 2022, среда. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Янузай – 33'   2:0 Сёрлот – 47'
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