«Реал Сосьедад» вышел в 1/4 финала Кубка Испании, обыграв на своём поле «Атлетико»
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В ночь с 19 на 20 января мск на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне в рамках 1/8 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» принимал «Атлетико». Хозяева одержали победу – 2:0.
Счёт был открыт в первом тайме. На 33-й минуте отличился полузащитник Аднан Янузай, которому ассистировал Хосеба Сальдуа. На 47-й минуте забил форвард Александр Сёрлот.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хавьер Альберола Рохас. Ему помогали ассистенты Пау Себрьян Девис и Карлос Альварес Фернандес. Резервным рефери выступал Серхио Усон Росель.
Таким образом, «Реал Сосьедад» вышел в 1/4 финала Кубка Испании, а мадридский «Атлетико» выбыл из турнира. Действующим победителем Кубка является каталонская «Барселона».
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