Агенство Языджи выступило с заявлением после скандала с представлением от ЦСКА

Агентство Possible, которое представляет интересы 24-летнего турецкого футболиста московского ЦСКА Юсуфа Языджи, отреагировало на появление резонансной скандальной публикации в социальных сетях армейцев после объявления трансфера игрока из французского «Лилля».

«Неуместная публикация после трансфера Юсуфа Языджи в московский ЦСКА была совершена без согласования с руководством клуба. Пост был оперативно удалён, а болельщикам принесены извинения на русском, английском и турецком языках», — гласит заявление агентства в «Инстаграме».

Напомним, в видеоролике, опубликованном в соцсетях армейцев, аккаунт ЦСКА в «Инстаграме» лайкает фотографии Языджи, а затем вступает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». «5 минут, я уже в пути!» — отвечает футболист.

В нынешнем сезоне Языджи провёл за «Лилль» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юсуфа в € 15 млн. До «Лилля» турецкий полузащитник выступал лишь у себя на родине за местный «Трабзонспор».