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«Интер» в дополнительное время обыграл «Эмполи» в 1/8 финала Кубка Италии

«Интер» в дополнительное время обыграл «Эмполи» в 1/8 финала Кубка Италии
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В Милане (Италия) на стадионе «Джузеппе Меацца» состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором «Интер» принимал «Эмполи». Встреча завершилась победой хозяев поля в дополнительное время со счётом 3:2.

В основное время команды дважды поразили ворота друг друга – за «Интер» отличились Алексис Санчес и Андреа Раноккия, чей гол на 90+1-й минуте спас «нерадзурри» от вылета, а за «Эмполи» забивали Недим Байрами и Йонуц Раду (автогол). В дополнительное время гол итальянского хавбека «Интера» Стефано Сенси на 104-й минуте принёс его команде победу в этой встрече.

В 1/4 финала Кубка Италии «Интеру» будет противостоять победитель встречи между «Ромой» и «Лечче», которая состоится в пятницу, 21 января. Начало – 23:00 мск.

Кубок Италии. 1/8 финала
19 января 2022, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 2
ДВ
Эмполи
Эмполи
1:0 Санчес – 13'   1:1 Байрами – 61'   1:2 Раду – 76' (автогол)   2:2 Раноккия – 90+1'   3:2 Сенси – 104'
Комментарии
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