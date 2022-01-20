Роналду – после победы «МЮ» над «Брентфордом»: 3 важных очка! Молодцы, парни!

36-летний звёздный португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал пост в «Инстаграме», посвящённый победе манкунианцев над «Брентфордом» (3:1) в отложенной выездной встрече 17-го тура чемпионата Англии.



«3 важных очка! Молодцы, парни!» — гласит пост Роналду в «Инстаграме».

Реакция Роналду на собственную замену в игре с «Брентфордом». Видео доступно на «Чемпионате».

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В текущем сезоне Роналду принял участие в 22 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Его контракт с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2023 года.

После 21 сыгранного матча «Манчестер Юнайтед» располагается на 7-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, набрав 35 очков. «Брентфорд» (23) находится на 14-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (56), который является также действующим чемпионом Англии.

