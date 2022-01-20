Месси остался вне заявки сборной Аргентины на матчи отборочного цикла к ЧМ-2022

34-летний звёздный форвард французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси не включён в заявку национальной команды на матчи отборочного цикла к ЧМ-2022, которые пройдут в январе и феврале. Об этом сообщается в «Твиттере» сборной Аргентины.

Уже 28 января Аргентина сыграет на выезде со сборной Чили (начало матча – 3:15 мск), а 2 февраля примет Колумбию (начало матча – 2:30 мск).

В турнирной таблице отборочного цикла к ЧМ-2022 в Южной Америке лидирует сборная Бразилии (35), за ней располагается Аргентина (29), а замыкает тройку лучших Эквадор (23).

Напомним, ранее Месси перенёс коронавирусную инфекцию. Аргентинский футболист восстанавливался после заболевания и пропустил матчи «ПСЖ» с «Лионом» (1:1) и «Брестом» (2:0). Он вернулся в общую группу во вторник, 18 января.