Рассказов – о хейте: у нас очень любят унижать. Сейчас это более доступно и безнаказанно

24-летний российский защитник московского «Спартака» Николай Рассказов выразил мнение об оскорблениях в свой адрес со стороны болельщиков.
«Сначала, конечно, когда ты с этим сталкиваешься, это не самое приятное состояние, потому что ты читаешь это про себя лично, какие-то оскорбления, унижения. У нас очень любят унижать. Поэтому сначала это некомфортная ситуация, ты расстраиваешься, где-то ещё больше добавляется негативного фона, потому что у тебя есть семья, и ты становишься чуть более нервным, чуть более злым, ты сам с собой разговариваешь, сам себе пытаешься рассказать, что это нормально, просто сейчас это более доступный и безнаказанный способ благодаря интернету», — сказал Рассказов в эфире «Матч ТВ».
В текущем сезоне Рассказов принял участие в 18 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в € 1,2 млн.
- 20 января 2022
-
04:31
-
04:21
-
03:55
-
03:06
-
02:50
-
02:18
-
01:56
-
01:36
-
01:23
-
01:01
-
00:55
-
00:54
-
00:52
-
00:46
-
00:46
-
00:37
-
00:29
-
00:26
-
00:25
-
00:16
-
00:14
-
00:05
- 19 января 2022
-
23:59
-
23:58
-
23:56
-
23:54
-
23:44
-
23:43
-
23:36
-
23:31
-
23:25
-
23:13
-
23:02
-
22:57
-
22:57