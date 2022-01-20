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Рассказов – о хейте: у нас очень любят унижать. Сейчас это более доступно и безнаказанно

Рассказов – о хейте: у нас очень любят унижать. Сейчас это более доступно и безнаказанно
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24-летний российский защитник московского «Спартака» Николай Рассказов выразил мнение об оскорблениях в свой адрес со стороны болельщиков.

«Сначала, конечно, когда ты с этим сталкиваешься, это не самое приятное состояние, потому что ты читаешь это про себя лично, какие-то оскорбления, унижения. У нас очень любят унижать. Поэтому сначала это некомфортная ситуация, ты расстраиваешься, где-то ещё больше добавляется негативного фона, потому что у тебя есть семья, и ты становишься чуть более нервным, чуть более злым, ты сам с собой разговариваешь, сам себе пытаешься рассказать, что это нормально, просто сейчас это более доступный и безнаказанный способ благодаря интернету», — сказал Рассказов в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Рассказов принял участие в 18 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в € 1,2 млн.

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