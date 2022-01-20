Малика Макдауэлла отпустили под залог $27 000

Защитник американского футбольного клуба «Кливленд Браунс» Малик Макдауэлл 18 января был отпущен под залог в $27 000 после ареста за нападение на полицейского во Флориде.

25-летний американский футболист был арестован 17 января и обвинён в нанесении побоев сотруднику правоохранительных органов при отягчающих обстоятельствах, сопротивлении офицеру с применением насилия и публичном обнажении половых органов после того, как находился в голом виде возле детского сада в Дирфилд-Бич, штат Флорида (США), сообщил Daily Mail.

Адвокат Макдауэлла утверждает, что кто-то мог накачать его клиента наркотиками.

В 2017 году Малик был арестован за вождение в нетрезвом виде и нарушение общественного порядка, а в 2019 году он устроил пьяную драку с полицией Мичигана и впоследствии получил двухматчевую дисквалификацию.