Малика Макдауэлла отпустили под залог $27 000

Защитник американского футбольного клуба «Кливленд Браунс» Малик Макдауэлл 18 января был отпущен под залог в $27 000 после ареста за нападение на полицейского во Флориде.
25-летний американский футболист был арестован 17 января и обвинён в нанесении побоев сотруднику правоохранительных органов при отягчающих обстоятельствах, сопротивлении офицеру с применением насилия и публичном обнажении половых органов после того, как находился в голом виде возле детского сада в Дирфилд-Бич, штат Флорида (США), сообщил Daily Mail.
Адвокат Макдауэлла утверждает, что кто-то мог накачать его клиента наркотиками.
В 2017 году Малик был арестован за вождение в нетрезвом виде и нарушение общественного порядка, а в 2019 году он устроил пьяную драку с полицией Мичигана и впоследствии получил двухматчевую дисквалификацию.
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