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Станислав Черчесов прокомментировал первое поражение в «Ференцвароше»

Станислав Черчесов прокомментировал первое поражение в «Ференцвароше»
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче со словацким клубом ДАК (0:2).

«Я думаю, что мы провели очень хороший контрольный матч, он стоил этих двух с половиной часов дороги. Приятно видеть, что игру посетили наши болельщики.

В этом матче было очень важно было сыграть в свой футбол и выпустить некоторых игроков на 90 минут. Мы давно тренируемся в таком составе. У нас нет десяти игроков, трое из которых уехали на Кубок Африки.

Были вещи, которыми я доволен, но были и моменты, которыми я не был доволен. У нас есть ещё неделя, чтобы подготовиться к началу чемпионата, и мы надеемся, что коронавирус больше не принесёт проблем», — цитирует Черчесова пресс-служба клуба.

«Ференцварош» набрал 35 очков в 16 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Венгрии сезона-2021/2022, а также является действующим чемпионом Венгрии.

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