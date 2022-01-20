Победа Рублёва и Касаткиной, Семак о будущем Дзюбы в «Зените». Главное к утру

Андрей Рублёв вышел в третий круг Australian Open, обыграв литовца Ричардаса Беранкиса, главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о будущем нападающего Артёма Дзюбы в клубе, Дарья Касаткина тоже пошла в третий круг Australian Open, обыграв представительницу Польши Магду Линетт. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Андрей Рублёв без проблем вышел в третий круг Australian Open.
2. Семак объяснил ситуацию с будущим Дзюбы в «Зените».
3. Касаткина вышла в третий круг Australian Open.
4. Агентство Языджи выступило с заявлением после скандала с представлением от ЦСКА.
5. «Вы сами всё знаете». Форвард «Эдмонтона» Драйзайтль нагрубил 72-летнему журналисту.
6. В Бразилии сообщили, что Фукс хочет покинуть ЦСКА. Игрока предложили «Фламенго».
7. Самсонова вылетела с Australian Open — 2022, уступив в двух сетах чешке Вондроушовой.
8. НХЛ объявила новые даты более 100 матчей, отменённых из-за COVID. Сезон завершится в срок.
9. «Интер» в дополнительное время обыграл «Эмполи» в 1/8 финала Кубка Италии.
10. Третья ракетка мира Мугуруса вылетела с AO от Корне, занимающей 61-е место в рейтинге.
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