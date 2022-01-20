Конте — о волевой победе над «Лестером»: «Тоттенхэм» не хочет сдаваться. Никогда

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился эмоциями от победы в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Лестером» (3:2).
«Думаю, сегодня мы показали, что сдаваться не хотим. Никогда. Игрокам хорошо известно, какой должна быть наша философия. Мы должны сражаться до конца и стараться при этом добиться нужного результата.
Поражение в сегодняшней игре было бы несправедливым. Мы имели очень большое количество моментов, нам не везло, когда мы пропускали голы. Но мы верили в себя до самого конца. Мы хотели набрать три очка и заслужили их.
Мне сложно говорить о том, какая у нас цель. У нас впереди длинный путь, сейчас нужно работать. Мы знаем, что нужно биться за каждый результат. Будет очень тяжело, учитывая уровень турнира», – цитирует Конте BBC.
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