Тренер «Брентфорда»: мы уничтожили «Манчестер Юнайтед» в первом тайме

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал поражение в перенесённом матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:3).
«Невероятно горжусь своей командой. Мы самый маленький клуб в Премьер-лиге, а «Манчестер Юнайтед» — самый большой. Мы уничтожили их в первом тайме, у них не было шансов. У нас были три прекрасных возможности. Но победитель мог быть только один.
«Манчестер Юнайтед» невероятно повезло. Я знаю всю эту чушь про риск. Они изменили систему игры в этом матче. Де Хеа сыграл отлично, но если у нас ещё раз будут такие шансы, то один гол мы точно забьём. Наша интенсивность их просто убивала. В первом тайме мы играли так, как должен играть «Брентфорд». Мы просто невероятным образом разбили их в первом тайме. Горжусь командой», — цитирует Франка BT Sport.
Видеообзор матча «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»:
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