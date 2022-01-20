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Источник: скандальный ролик ЦСКА про Наташ приказал удалить Орешкин. Бабаев бездействовал

Источник: скандальный ролик ЦСКА про Наташ приказал удалить Орешкин. Бабаев бездействовал
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Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин лично принял решение о съёмке ролика с презентацией новичка ЦСКА Юсуфа Языджи. При этом функционер не знал, какое содержание будет в данном видео, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев также не видел ролик до публикации. Но, увидев его сразу после размещения в соцсетях, Бабаев проигнорировал ситуацию – он не дал указаний удалить видео и принести извинения, а также он никак не осветил это перед руководством ЦСКА.

Когда Орешкин увидел скандальный ролик, он в срочном порядке приказал удалить посты и извиниться перед болельщиками, а Бабаева раскритиковал за бездействие.

Согласно сведениям источника, Орешкин пытается реформировать медиаструктуру ЦСКА, к которой у него всё больше претензий. Изменения в пиар-отделе ЦСКА будут реализованы в ближайшем будущем. Клуб пока не планирует расставаться с директором по связям с общественностью и информационной политике Сергеем Аксёновым. При этом армейцам нужен новый руководитель, отвечающий за стратегические коммуникации, а не только операционную часть.

ЦСКА уже начал поиск подходящего кандидата. Одним из вариантов был Нобель Арустамян, но он неоднократно заявлял о желании сконцентрироваться на личных проектах.

Напомним, в видеоролике, опубликованном в соцсетях армейцев, аккаунт ЦСКА в «Инстаграме» лайкает фотографии Языджи, а затем вступает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». «5 минут, я уже в пути!» — отвечает футболист.

В нынешнем сезоне Языджи провёл за «Лилль» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юсуфа в € 15 млн. До «Лилля» турецкий полузащитник выступал лишь у себя на родине за местный «Трабзонспор».

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