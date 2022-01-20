Йович: наверное, Бензема — лучший нападающий мира прямо сейчас

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович поделился мнением о форварде клуба Кариме Бензема.
«Карим Бензема в «Реале» уже 13 лет. Когда я пришёл, мне сказали, что он в клубе 10 лет. Он перешёл в «Реал» в 21 год, как и я. Ещё у меня спросили, хочу ли я добиться того же, что и он. Я ответил утвердительно.
Бензема – тот, у кого можно каждый день узнавать на тренировках что-то новое. Он, наверное, лучший нападающий в мире прямо сейчас. Для меня большое удовольствие тренироваться с ним и учиться у него.
Надеюсь, однажды смогу достичь его уровня, сыграть столько же матчей и забить столько же голов, сколько и он», – цитирует Йовича Blic Online.
Контракт Бензема истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 20 матчах испанской Ла Лиги, в которых он отличился 17 раз и отдал семь голевых передач. Также на счету Бензема пять голов и голевая передача в пяти матчах Лиги чемпионов.
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