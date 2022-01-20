Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Йович: наверное, Бензема — лучший нападающий мира прямо сейчас

Йович: наверное, Бензема — лучший нападающий мира прямо сейчас
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович поделился мнением о форварде клуба Кариме Бензема.

«Карим Бензема в «Реале» уже 13 лет. Когда я пришёл, мне сказали, что он в клубе 10 лет. Он перешёл в «Реал» в 21 год, как и я. Ещё у меня спросили, хочу ли я добиться того же, что и он. Я ответил утвердительно.

Бензема – тот, у кого можно каждый день узнавать на тренировках что-то новое. Он, наверное, лучший нападающий в мире прямо сейчас. Для меня большое удовольствие тренироваться с ним и учиться у него.

Надеюсь, однажды смогу достичь его уровня, сыграть столько же матчей и забить столько же голов, сколько и он», – цитирует Йовича Blic Online.

Контракт Бензема истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 20 матчах испанской Ла Лиги, в которых он отличился 17 раз и отдал семь голевых передач. Также на счету Бензема пять голов и голевая передача в пяти матчах Лиги чемпионов.

Новость по теме
Источник: Бензема сообщил, что покинет «Реал», если клуб подпишет Холанда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022