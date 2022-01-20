Венгер: я говорил, что Мбаппе может стать новым Пеле, когда ему было 17

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением об игре нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.



«Помню, когда ему было 17 лет, я сказал: «Он может стать новым Пеле». Пеле трижды выиграл чемпионат мира? Ну, пусть Мбаппе выиграет второй, а там посмотрим. У него есть лёгкость, интеллект, экспрессия, харизма… Он очень быстро достиг больших высот.



Было ли лето сложным для Мбаппе? Очень сложным, и он стал ещё сильнее. Он очень силён. Ему ещё не приходилось сталкиваться с критикой. Единственный вопрос заключался в том, как он отреагирует, если его стремительное развитие карьеры будет омрачено скептицизмом. И я думаю, что он отреагировал очень хорошо.



Мне нравится, что сейчас он забивает голы в не самых важных матчах. В Кубке Франции, например. Он понимает, что необходимо ставить себе определённые требования. Он делает это в этом сезоне. Ставит перед собой требования в каждом матче. Я рад его прогрессу», – цитирует Венгера AS со ссылкой на Le Parisien.

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