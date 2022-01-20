Аренда Языджи обойдётся ЦСКА в € 350 тыс.

Адем Чебечи, агент новичка ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал о финансовых условиях перехода своего подопечного в армейский клуб из «Лилля».

«Юсуф присоединится к ЦСКА в четверг. Выкуп его контракта не является обязательным для ЦСКА, сумма выкупа — € 12 млн. Стоимость аренды — € 350 тыс.» — приводит слова Чебечи ТАСС.

Напомним, ранее «Чемпионат» первым сообщал, что сумма выкупа Языджи для ЦСКА составит € 12 млн.

В нынешнем сезоне Юсуф Языджи провёл за «Лилль» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юсуфа в € 15 млн. До «Лилля» турецкий полузащитник выступал лишь у себя на родине за местный «Трабзонспор».

ЦСКА набрал 30 очков в 18 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.