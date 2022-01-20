«ПСЖ» сообщил о травме Мбаппе и назвал сроки восстановления Неймара

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» опубликовала медицинскую сводку команды. В ней сообщается о травме французского форварда Килиана Мбаппе и сроках восстановления бразильского нападающего Неймара.

«Килиан Мбаппе лечится от болей в левой приводящей мышце. В пятницу будет сделано обследование, чтобы судить о динамике травмы.

Неймар продолжает тренировки по индивидуальной программе. Он должен вернуться в общую группу в начале следующей недели», — сообщает официальный сайт «Пари Сен-Жермен».

Ранее стало известно, что парижане сделали Килиану Мбаппе внушительное предложение, включающее в себя двухлетний контракт на очень выгодных для футболиста условиях. Отмечается, что француз и его представители уведомили клуб, что решение о дальнейшем сотрудничестве не будет принято до лета, так как нападающий стремится полностью сосредоточиться на текущем сезоне. В мадридском «Реале» уверены, что Килиан Мбаппе продолжит карьеру в Испании.