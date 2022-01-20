«ПСЖ» сообщил о травме Мбаппе и назвал сроки восстановления Неймара

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» опубликовала медицинскую сводку команды. В ней сообщается о травме французского форварда Килиана Мбаппе и сроках восстановления бразильского нападающего Неймара.
«Килиан Мбаппе лечится от болей в левой приводящей мышце. В пятницу будет сделано обследование, чтобы судить о динамике травмы.
Неймар продолжает тренировки по индивидуальной программе. Он должен вернуться в общую группу в начале следующей недели», — сообщает официальный сайт «Пари Сен-Жермен».
Ранее стало известно, что парижане сделали Килиану Мбаппе внушительное предложение, включающее в себя двухлетний контракт на очень выгодных для футболиста условиях. Отмечается, что француз и его представители уведомили клуб, что решение о дальнейшем сотрудничестве не будет принято до лета, так как нападающий стремится полностью сосредоточиться на текущем сезоне. В мадридском «Реале» уверены, что Килиан Мбаппе продолжит карьеру в Испании.
- 20 января 2022
-
13:51
-
13:44
-
13:23
-
13:02
-
12:59
-
12:41
-
12:37
-
12:36
-
11:58
-
11:56
-
11:31
-
11:30
-
11:20
-
11:09
-
11:00
-
10:49
-
10:37
-
09:55
-
09:54
-
09:41
-
09:37
-
09:37
-
09:35
-
08:30
-
07:19
-
05:38
-
04:31
-
04:21
-
03:55
-
03:06
-
02:50
-
02:18
-
01:56
-
01:36
-
01:23