Хави оставит Дембеле вне заявки на матч с «Атлетиком» из-за ситуации с контрактом

Главный тренер «Барселоны» Хави оставит нападающего команды Усмана Дембеле вне заявки на матч 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком», сообщает Сatalunya Radio. По информации источника, футболист пропустит предстоящую встречу, если в ближайшие часы не изменится ситуация с подписанием нового контракта.
Ранее сообщалось, что 24-летний французский футболист не планирует продлевать соглашение на условиях «Барселоны». Дембеле не собирается покидать команду в январе, но уйдёт из клуба бесплатно 30 июня, когда истечёт срок действия контракта. Дембеле заявил, что считает себя футболистом мирового класса и должен получать соответствующую зарплату. «Барселона» не готова удовлетворить требования Дембеле.
В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи. С 2016 года Дембеле вызывается в сборную Франции.
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