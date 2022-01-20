Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави оставит Дембеле вне заявки на матч с «Атлетиком» из-за ситуации с контрактом

Хави оставит Дембеле вне заявки на матч с «Атлетиком» из-за ситуации с контрактом
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави оставит нападающего команды Усмана Дембеле вне заявки на матч 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком», сообщает Сatalunya Radio. По информации источника, футболист пропустит предстоящую встречу, если в ближайшие часы не изменится ситуация с подписанием нового контракта.

Ранее сообщалось, что 24-летний французский футболист не планирует продлевать соглашение на условиях «Барселоны». Дембеле не собирается покидать команду в январе, но уйдёт из клуба бесплатно 30 июня, когда истечёт срок действия контракта. Дембеле заявил, что считает себя футболистом мирового класса и должен получать соответствующую зарплату. «Барселона» не готова удовлетворить требования Дембеле.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи. С 2016 года Дембеле вызывается в сборную Франции.

Новость по теме
Хави: либо Дембеле продлевает контракт, либо «Барселона» продаёт его
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022