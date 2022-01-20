Хави оставит Дембеле вне заявки на матч с «Атлетиком» из-за ситуации с контрактом

Главный тренер «Барселоны» Хави оставит нападающего команды Усмана Дембеле вне заявки на матч 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком», сообщает Сatalunya Radio. По информации источника, футболист пропустит предстоящую встречу, если в ближайшие часы не изменится ситуация с подписанием нового контракта.



Ранее сообщалось, что 24-летний французский футболист не планирует продлевать соглашение на условиях «Барселоны». Дембеле не собирается покидать команду в январе, но уйдёт из клуба бесплатно 30 июня, когда истечёт срок действия контракта. Дембеле заявил, что считает себя футболистом мирового класса и должен получать соответствующую зарплату. «Барселона» не готова удовлетворить требования Дембеле.



В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи. С 2016 года Дембеле вызывается в сборную Франции.