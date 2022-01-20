«Барселона» планирует продать Усмана Дембеле до 31 января

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил, что клуб принял решение продать нападающего Усмана Дембеле.



«Понятно, что Дембеле не хочет продолжать выступать за «Барселону». Он не хочет быть частью нашего проекта. Мы сказали Дембеле, что он должен немедленно уйти. Ожидаем, что Усман будет продан до 31 января», — цитирует Алемани спортивный журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».



Ранее сообщалось, что 24-летний французский футболист не планирует продлевать соглашение на условиях «Барселоны». Дембеле не собирается покидать команду в январе, но уйдёт из клуба бесплатно 30 июня, когда истечёт срок действия контракта. Дембеле заявил, что считает себя футболистом мирового класса и должен получать соответствующую зарплату. «Барселона» не готова удовлетворить требования Дембеле.



В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи. С 2016 года Дембеле вызывается в сборную Франции.

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