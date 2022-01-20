Источник: «Локомотив» заплатит за форварда «Монако» € 2,5 млн

Московский «Локомотив» близок к подписанию нападающего «Монако» Вильсона Изидора. Железнодорожники заплатят за 21-летнего французского форварда € 2,5 млн. Контракт сторон будет рассчитан на четыре с половиной года, информирует «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что железнодорожники активизировали переговоры о трансфере нападающего «Монако» Изидора. Футболистом также интересуется «Анже», но сам игрок отдаёт предпочтение российскому клубу. Переговоры между сторонами продолжаются. Изидор хочет перейти в «Локомотив».

21-летний французский футболист в текущем сезоне провёл восемь матчей за «Монако» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 3 млн.

«Локомотив» занимает шестое место в РПЛ. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).