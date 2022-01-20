Переговоры «Зенита» и «Ювентуса» по Азмуну зашли в тупик

Вероятность перехода Сердара Азмуна из «Зенита» в «Ювентус» в зимнее трансферное окно снизилась. Переговоры сторон по 27-летнему иранскому форварду затянулись и находятся в тупике, информирует Tuttosport.
Согласно сведениям источника, клубы не могут найти компромисс в вопросе стоимости Азмуна. На данный момент переговоры приостановлены. Тем не менее шаг навстречу в исполнении любой из сторон может возобновить их.
Ранее сообщалось, что между сторонами по-прежнему присутствует некоторая дистанция. «Зенит» настаивает на трансфере за € 5 млн, а «Ювентус» предлагает закрыть сделку за € 1 млн плюс € 2 млн в качестве бонусов.
В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за санкт-петербургский «Зенит» с января 2019 года.
Ранее СМИ также писали об интересе к Азмуну со стороны французского «Лиона» и английского «Ньюкасл Юнайтед».
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