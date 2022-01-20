Калиниченко: Федун должен продать «Спартак». Это нужно не только клубу, но и ему самому

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко считает, что нынешний владелец красно-белых Леонид Федун должен продать клуб, потому что это пойдёт на пользу всем.
«Я просил Федуна продать «Спартак»? Моя позиция не изменилась. Больше скажу: она крепнет. Погрузившись во всю эту историю, что творится в «Спартаке», моя просьба к Федуну крепнет. И не только потому, что это нужно для «Спартака». Это, наверное, уже нужно и для самого Леонида Арнольдовича, потому что ничего, кроме головной боли и потери здоровья, эта история ему не принесёт. Дальше так невозможно падать. Точнее, возможно, есть там первая лига и так далее. Но, имея такие возможности, распоряжаться так, как распоряжается нынешнее руководство «Спартака», это некачественное распределение ресурсов. Невозможно за 20 лет потратить столько денег и выиграть лишь одно чемпионство. И не один я это понимаю.
Когда я играл, Федуна в информационном поле вообще не было. Видел его максимум пару раз, и то на банкетах. Может быть, редко-редко он где-то и появлялся, но это было настолько редко, настолько ненавязчиво, что Федуна тогда как такового не было в инфополе. Все знали, что он такой есть, но он был в большой тени», — сказал Калиниченко в видео на YouTube-канале Глеба Чернявского.
- 20 января 2022
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