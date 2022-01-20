Гащенков — о Грозном: нельзя ходить в шортах, гулять за руку с женой, это сразу обозначили

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Михаил Гащенков, ранее выступавший за «Ахмат», рассказал о жизни в Грозном.



«Маленький город со своей культурой. Ты должен это понимать и принимать. Например, там нельзя было ходить по городу в шортах или гулять на улице за ручку с женой. У них там так не принято. Мне сразу это обозначили при подписании контракта. Никаких проблем – это же я приехал в гости, значит, должен уважать местную культуру и традиции.



Там не проводятся концерты, в кино ты особо не сходишь. Из развлечений были только поездки за город. Природа очень красивая. В свободном доступе алкоголь не продают.



Там очень безопасно. Ни разу не видел на улице каких-то следов столкновений. Да и вообще местные вели себя спокойно, не было никаких неприятных ситуаций», – цитирует Гащенкова пресс-служба «СКА-Хабаровск».

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