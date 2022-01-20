«Будто из зенитки стреляют». Калиниченко вспомнил, как в самолёт «Спартака» ударила молния

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко рассказал, как самолёт красно-белых попал в экстремальные погодные условия.

«Был полёт, когда молния шарашила в самолёт, вспышки начались. Это мы со сборов как раз летели со «Спартаком». Кто-то взял себе пивка на полёт, впереди выходные – можно было. Только вот взлетели и тут хлопки в два крыла: «бам! бам!» Были вспышки, как будто в тебя из зенитки лупасят. Все отложили напитки, книжки, и спокойненько на часа полтора положили ручки на коленки и с открытыми глазами летели.

Ещё впереди бортпроводник сидел. У него спрашивают, всё ли нормально. А он поворачивается, у него лицо белое, говорит дрожащим голосом: «Да, да, всё нормально». Когда ты видишь эти вспышки, ты же не знаешь, что самолёт оборудован громоотводом. Но я не думаю, что это была штатная ситуация, потому что бортпроводник тоже испугался. Я видел, что не всё так просто. Испугались все, кто-то начал молиться», — сказал Калиниченко в видео на YouTube-канале Глеба Чернявского.