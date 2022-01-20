Орлов: если «Зенит» возьмёт Юри Алберто, это будет очень хорошо

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил перспективу перехода в «Зенит» форварда «Интернасьонала» Юри Алберто.
«В Европе клубы собирают футболистов со всего мира. Конечно, Семак правильно говорит, что, для того чтобы хорошо играть, нужны исполнители высокого уровня. Вот удалось Клаудиньо приобрести, и как сразу «Зенит» поднялся! Только один пришёл хороший игрок. Если ещё один 20-летниий бразилец придёт, это будет очень хорошо. Это нападающий, его зовут Юра — Юри Алберто. Хотя он уже будет пятый бразилец, но игрок хороший. Я смотрел отрывки матчей, моменты с его участием, это очень хороший футболист», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».
Ранее сообщалось, что Алберто также привлёк интерес к себе со стороны лондонского «Арсенала», «Милана» и «Барселоны». «Зенит» рассматривал нападающего в качестве замены Сердару Азмуну, который может покинуть Санкт-Петербург.
Алберто выступает за «Интернасьонал» с 2020 года, куда перешёл из «Сантоса». Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
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