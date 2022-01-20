Ещенко: Роберто Карлос меня подкалывал: «Скажи параллелепипед»

Тренер «Спартака» Андрей Ещенко вспомнил период своей карьеры, когда он выступал за «Анжи».

«В «Анжи» у нас было два самолёта – один для персонала, второй для футболистов чисто, бизнес-класс. А потом его продали в «Челси». Недолго музыка играла. У нас пошли травмы, Кокора не сыграл толком, месяц только побыл.



Роберто Карлос меня подкалывал: «Скажи параллелепипед». А я же картавлю, блин, а он скажи да скажи. Но я не стал говорить ничего.



Мы жили в лучших отелях. В Москве – в гостинице «Украина». Фишка была ещё: Габулов сказал, что новенькие должны песню спеть. По факту ничего не было, а я не знал, что петь: русское или иностранное. На ужине Хиддинк позвал, говорит: «Давай». Ну я встал на стул и начал: «Носа-носа». Все выпали», — сказал Ещенко в передаче на YouTube-канале «Миля».