Функционер Лепсая предложил свой вариант лимита на легионеров в РПЛ

Бывший генеральный директор «Балтики» и экс-директор ФНЛ по развитию Тимур Лепсая предложил свой вариант лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.



«У меня есть предложение по лимиту на легионеров, которое может удовлетворить все стороны.



Фиксируем возможность регистрации и выхода на поле восьми иностранцев. На 16 команд РПЛ — это 128 игроков. Ставим лимит на РПЛ в виде 128 игроков, однако есть клубы, которые не используют все слоты. Они имеют право реализовать неиспользованные места тем клубам, кому это необходимо.



Этим самым мы оставляем количество иностранцев в РПЛ неизменным, а клубы, которые используют русских футболистов, будут иметь дополнительную возможность для заработка», — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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