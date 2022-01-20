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ФИФА утвердила новые правила аренды футболистов

ФИФА утвердила новые правила аренды футболистов
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Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте объявила о введении новых правил аренды игроков. Изменения в регламенте вступят в силу с июля 2022 года.

Новые правила аренды футболистов:

1. Со следующего сезона обязательным условием аренды является письменное соглашение, в котором прописаны условия аренды (продолжительность, финансовые моменты и т.д.);

2. Минимальный срок аренды — интервал между двумя трансферными окнами;

3. Максимальный срок аренды – один год;

4. Будет введён лимит на количество арендованных футболистов между одними и теми же клубами: в течение сезона клуб сможет иметь не более трёх футболистов, отданных в аренду одному клубу, и такое же количество игроков, взятых в аренду из одного клуба.

5. Будет введено ограничение на общее количество аренд за сезон. Переход к данному правилу будет осуществляться постепенно:

  • С 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года клуб сможет отдавать/брать в аренду не более 8 игроков;
  • С 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года будет действовать та же система, но максимальное число арендованных/арендуемых футболистов – 7;
  • С 1 июля 2024 года максимальное число игроков, отданных/взятых в аренду – 6. Эта планка сохранится на постоянной основе.
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