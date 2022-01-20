Новичок ЦСКА Юсуф Языджи определился с игровым номером

Новоиспечённый полузащитник московского ЦСКА Юсуф Языджи будет выступать за армейцев под 97-м номером, сообщает клубная пресс-служба.



Ранее стороны завершили оформление перехода турецкого футболиста на правах аренды до окончания сезона-2021/2022. Соглашение с французским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста. Напомним, ранее «Чемпионат» первым сообщал, что сумма выкупа Языджи для ЦСКА составит € 12 млн.



В нынешнем сезоне Юсуф Языджи провёл за «Лилль» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юсуфа в € 15 млн. До «Лилля» турецкий полузащитник выступал лишь у себя на родине за местный «Трабзонспор».



ЦСКА набрал 30 очков в 18 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

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