РФС прекратил производство по делу по заявлению ООО «Олеа Спортс Капитал» в отношении ЦСКА

На заседании палаты Российского Футбольного Союза (РФС) по разрешению споров было принято решение прекратить производство по делу по заявлению ООО «Олеа Спортс Капитал» в отношении ЦСКА.
«Прекратить производство по делу по заявлению «Олеа Спортс Капитал» о признании существования Договора об оказании посреднических услуг, о признании оказанными посреднических услуг, о раскрытии суммы вознаграждения, об обязании выплатить суммы вознаграждения на основании Регламента РФС по разрешению споров», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.
Также было принято решение прекратить производство по делу по заявлению аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении «Ростова» о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах на основании Регламента РФС по разрешению споров.
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