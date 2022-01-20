«Мидтьюлланн» объявил о подписании контракта с Вагнером
Поделиться
Датский «Мидтьюлланн» заключил соглашение до конца сезона с 37-летним бразильским нападающим Вагнером Лавом, который находился в статусе свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».
«Мидтьюллан» набрал 35 очков за 17 туров и лидирует в чемпионате Дании. В 2020 году датский клуб впервые в своей истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов.
Вагнер Лав станет седьмым бразильцем в составе команды. Экс-форвард московского ЦСКА последние полтора года выступал за казахстанский «Кайрат».
За клуб из Алматы бразильский нападающий провёл 57 матчей, в которых забил 27 мячей и сделал 20 голевых передач. В составе ЦСКА Вагнер сыграл в 259 матчах во всех турнирах и забил 124 гола.
Новость по темеВагнер Лав подписал контракт с датским «Мидтьюлланном»
Комментарии
- 20 января 2022
-
18:18
-
18:09
-
17:52
-
17:42
-
17:42
-
17:36
-
17:22
-
17:13
-
16:56
-
16:55
-
16:45
-
16:31
-
16:13
-
16:08
-
16:07
-
15:42
-
15:26
-
15:20
-
15:12
-
15:00
-
14:50
-
14:32
-
14:23
-
14:05
-
14:04
-
13:59
-
13:51
-
13:44
-
13:23
-
13:02
-
12:59
-
12:41
-
12:37
-
12:36
-
11:58
Партнерский контент