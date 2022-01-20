«Мидтьюлланн» объявил о подписании контракта с Вагнером

Датский «Мидтьюлланн» заключил соглашение до конца сезона с 37-летним бразильским нападающим Вагнером Лавом, который находился в статусе свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».

«Мидтьюллан» набрал 35 очков за 17 туров и лидирует в чемпионате Дании. В 2020 году датский клуб впервые в своей истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов.



Вагнер Лав станет седьмым бразильцем в составе команды. Экс-форвард московского ЦСКА последние полтора года выступал за казахстанский «Кайрат».



За клуб из Алматы бразильский нападающий провёл 57 матчей, в которых забил 27 мячей и сделал 20 голевых передач. В составе ЦСКА Вагнер сыграл в 259 матчах во всех турнирах и забил 124 гола.