Смолов оформил дубль за 4 минуты в первом матче за «Динамо» после возвращения

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов отличился в товарищеской игре с командой Вооружённых сил Катара. На 27-й минуте российский форвард реализовал пенальти, забив первый гол за «Динамо» после возвращения. На 31-й минуте нападающий вновь взялся исполнять 11-метровый удар и во второй раз был точен.



31-летний Смолов перешёл в московский клуб из «Локомотива» 12 января 2022 года за € 120 тыс. Ранее Смолов уже выступал за «Динамо» с 2007 по 2015 год, проведя за команду 77 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи.



После «Динамо» Смолов выступал за «Краснодар», а с лета 2018 года играл за «Локомотив», за который в нынешнем сезоне провёл 15 матчей в чемпионате России и забил семь голов.