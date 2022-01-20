«Челси» не оставляет попыток продлить контракт с Кристенсеном

Лондонский «Челси» по-прежнему ведёт переговоры о продлении контракта с защитником Андреасом Кристенсеном, несмотря на информацию об интересе к футболисту со стороны «Барселоны». Контракт датского защитника истекает в конце сезона. Об этом сообщает 90min.
Ранее сообщалось, что переговоры между сине-гранатовыми и датчанином находятся в продвинутой стадии. «Барса» хочет подписать контракт с футболистом сейчас, чтобы летом Кристенсен присоединился к каталонцам на правах свободного агента.
По ранее поступавшим сведениям, 25-летний игрок отказался продлевать действующее соглашение с «аристократами». «Челси» предлагал датчанину 4-летний контракт.
Кристенсен является воспитанником синих и выступает за главную команду с 2014 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги датский защитник сыграл в 13 матчах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает защитника в € 35 млн.
- 20 января 2022
-
19:49
-
19:41
-
19:40
-
19:34
-
19:19
-
19:09
-
18:58
-
18:50
-
18:18
-
18:09
-
17:52
-
17:42
-
17:42
-
17:36
-
17:22
-
17:13
-
16:56
-
16:55
-
16:45
-
16:31
-
16:13
-
16:08
-
16:07
-
15:42
-
15:26
-
15:20
-
15:12
-
15:00
-
14:50
-
14:32
-
14:23
-
14:05
-
14:04
-
13:59
-
13:51