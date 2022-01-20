«Челси» не оставляет попыток продлить контракт с Кристенсеном

Лондонский «Челси» по-прежнему ведёт переговоры о продлении контракта с защитником Андреасом Кристенсеном, несмотря на информацию об интересе к футболисту со стороны «Барселоны». Контракт датского защитника истекает в конце сезона. Об этом сообщает 90min.

Ранее сообщалось, что переговоры между сине-гранатовыми и датчанином находятся в продвинутой стадии. «Барса» хочет подписать контракт с футболистом сейчас, чтобы летом Кристенсен присоединился к каталонцам на правах свободного агента.



По ранее поступавшим сведениям, 25-летний игрок отказался продлевать действующее соглашение с «аристократами». «Челси» предлагал датчанину 4-летний контракт.



Кристенсен является воспитанником синих и выступает за главную команду с 2014 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги датский защитник сыграл в 13 матчах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает защитника в € 35 млн.