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Милонов — о видео с Языджи: за такие «креативы» нужно отрубать руки

Милонов — о видео с Языджи: за такие «креативы» нужно отрубать руки
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Депутат Госдумы Российской Федерации Виталий Милонов прокомментировал инцидент с презентацией турецкого полузащитника Юсуфа Языджи в московском ЦСКА.

«Очень печально, что некоторые российские футбольные клубы эксплуатируют негативные зарубежные стереотипы о наших соотечественниках и соотечественницах. Я думаю, за такие «креативы» нужно отрубать руки по старой турецкой традиции, а также выгонять вон из профессионалов», — написал Милонов в «Инстаграме».

Напомним, в видеоролике, опубликованном в соцсетях армейцев, аккаунт ЦСКА в «Инстаграме» лайкает фотографии Языджи, а затем вступает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». «5 минут, я уже в пути!» — отвечает футболист.

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