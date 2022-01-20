«Интернасьонал» готов продать Юри Алберто в «Зенит» за € 20 млн

«Зенит» и «Интернасьонал» продолжают вести переговоры о трансфере нападающего Юри Алберто. Об этом сообщает UOL.

По информации источника, в связи с продажей двух других футболистов атаки руководство бразильского клуба рассматривает вариант с сохранением Алберто в команде. Но бразильцы готовы продать форварда, если петербургский клуб предложит за него около € 20 млн.

Ранее сообщалось, что Алберто также привлёк интерес к себе со стороны лондонского «Арсенала», «Милана» и «Барселоны». «Зенит» рассматривает нападающего в качестве замены Сердару Азмуну, который может покинуть Санкт-Петербург.



Алберто выступает за «Интернасьонал» с 2020 года, куда перешёл из «Сантоса». Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.