«Интернасьонал» готов продать Юри Алберто в «Зенит» за € 20 млн

«Зенит» и «Интернасьонал» продолжают вести переговоры о трансфере нападающего Юри Алберто. Об этом сообщает UOL.
По информации источника, в связи с продажей двух других футболистов атаки руководство бразильского клуба рассматривает вариант с сохранением Алберто в команде. Но бразильцы готовы продать форварда, если петербургский клуб предложит за него около € 20 млн.
Ранее сообщалось, что Алберто также привлёк интерес к себе со стороны лондонского «Арсенала», «Милана» и «Барселоны». «Зенит» рассматривает нападающего в качестве замены Сердару Азмуну, который может покинуть Санкт-Петербург.
Алберто выступает за «Интернасьонал» с 2020 года, куда перешёл из «Сантоса». Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
- 20 января 2022
-
21:29
-
21:14
-
21:04
-
21:01
-
20:56
-
20:27
-
20:21
-
20:16
-
20:07
-
20:05
-
19:49
-
19:41
-
19:40
-
19:34
-
19:19
-
19:09
-
18:58
-
18:50
-
18:18
-
18:09
-
17:52
-
17:42
-
17:42
-
17:36
-
17:22
-
17:13
-
16:56
-
16:55
-
16:45
-
16:31
-
16:13
-
16:08
-
16:07
-
15:42
-
15:26