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«Ростов» объявил о покупке полузащитника «Спартака» Мельникова

«Ростов» объявил о покупке полузащитника «Спартака» Мельникова
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Полузащитник структуры московского «Спартака» Степан Мельников стал футболистом «Ростова». Об этом сообщает пресс-служба донской команды в «Телеграме».

«19-летний полузащитник Степан Мельников подписал контракт с нашим клубом на 4,5 года.

Степан – воспитанник академии московского «Спартака». Дебютировал за «красно-белых» в ноябре 2021 года в матче с «Уфой». За «Спартак-2» в текущем сезоне провёл 21 матч, отличившись тремя голами.

Добро пожаловать в «Ростов»! Желаем успешной игры!», — сказано в заявлении пресс-службы «Ростова».

Контракт Мельникова со «Спартаком» истекал в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 350 тыс.

Ранее «Спартак» объявил, что полузащитник самарских «Крыльев Советов» Данил Пруцев находится на сборах команды на просмотре.

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