ЦСКА отписался от главного редактора клубного ТВ в «Инстаграме» после случая с Языджи

Аккаунт московского ЦСКА в «Инстаграме» больше не подписан на страницу главного редактора CSKA TV Катерины Кирильчевой.

Напомним, вчера московский ЦСКА презентовал полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, который перешёл в российскую команду на правах полугодовой аренды. В видеоролике, опубликованном в соцсетях армейцев, аккаунт ЦСКА в «Инстаграме» лайкает фотографии Языджи, а затем вступает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». «5 минут, я уже в пути!» — отвечает футболист. Позже видео было удалено, а Кирильчева принесла извинения.

После инцидента Кирильчева отключила комментарии на своей странице в «Инстаграме».