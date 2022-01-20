ЦСКА отписался от главного редактора клубного ТВ в «Инстаграме» после случая с Языджи
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Аккаунт московского ЦСКА в «Инстаграме» больше не подписан на страницу главного редактора CSKA TV Катерины Кирильчевой.
Напомним, вчера московский ЦСКА презентовал полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, который перешёл в российскую команду на правах полугодовой аренды. В видеоролике, опубликованном в соцсетях армейцев, аккаунт ЦСКА в «Инстаграме» лайкает фотографии Языджи, а затем вступает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». «5 минут, я уже в пути!» — отвечает футболист. Позже видео было удалено, а Кирильчева принесла извинения.
После инцидента Кирильчева отключила комментарии на своей странице в «Инстаграме».
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