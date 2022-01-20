Мампасси: сразу загорелся желанием перейти в «Локомотив» и согласился

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси прокомментировал свой переход в состав железнодорожников.
«Адаптация проходит хорошо. Общаюсь с каждым по чуть-чуть. Больше всего общаюсь с Бека-Бека и Камано на французском. Весёлые парни — особенно Бека, с ним не заскучаешь. Мы созвонились с руководством «Локомотива», и я сразу загорелся этим и согласился. В «Локомотиве» хочу прогресса в футбольном плане, завоёвывать высокие места и показывать свою лучшую игру», — сказал Мампасси в эфире клубного Youtube-канала.
18-летний Мампасси – воспитанник «Шахтёра». В нынешнем сезоне украинский защитник на правах аренды выступал за «Мариуполь», проведя за команду 15 матчей в чемпионате страны и отдав одну голевую передачу. Сообщалось, что Мампасси получит российское гражданство, чтобы не считаться легионером в Премьер-Лиге.
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