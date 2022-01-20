Алжир проиграл Кот-д'Ивуару и не вышел в плей-офф Кубка Африки
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Сегодня, 20 января, проходил матч 3-го тура Кубка африканских наций в рамках группы E. Между собой играли национальные команды Алжира и Кот-д'Ивуара. Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу команды с Берега Слоновой Кости.
Счёт в игре на 22-й минуте открыл Франк Кессье после паса Николя Пепе. Через 17 минуте Ибраим Сангаре увеличил преимущество своей команды. В начале второго тайма Николя Пепе довёл счёт до разгромного — 3:0. На 73-й минуте Софьян Бендебка отметился голом престижа.
Благодаря этой победе Кот-д'Ивуар вышел в плей-офф турнира. Алжир же завершил своё выступление на Кубке африканских наций. Команда из Северной Африки набрала всего одно очко в трёх играх. В группе E также выступают Сьерра-Леоне и Экваториальная Гвинея.
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