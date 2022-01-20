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Алжир проиграл Кот-д'Ивуару и не вышел в плей-офф Кубка Африки

Алжир проиграл Кот-д'Ивуару и не вышел в плей-офф Кубка Африки
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Сегодня, 20 января, проходил матч 3-го тура Кубка африканских наций в рамках группы E. Между собой играли национальные команды Алжира и Кот-д'Ивуара. Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу команды с Берега Слоновой Кости.

Счёт в игре на 22-й минуте открыл Франк Кессье после паса Николя Пепе. Через 17 минуте Ибраим Сангаре увеличил преимущество своей команды. В начале второго тайма Николя Пепе довёл счёт до разгромного — 3:0. На 73-й минуте Софьян Бендебка отметился голом престижа.

Благодаря этой победе Кот-д'Ивуар вышел в плей-офф турнира. Алжир же завершил своё выступление на Кубке африканских наций. Команда из Северной Африки набрала всего одно очко в трёх играх. В группе E также выступают Сьерра-Леоне и Экваториальная Гвинея.

Кубок африканских наций. Группа E. 3-й тур
20 января 2022, четверг. 19:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Окончен
3 : 1
Алжир
1:0 Кессье – 22'   2:0 Сангаре – 39'   3:0 Пепе – 54'   3:1 Бендебка – 73'
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